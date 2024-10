Borsa | Tokyo chiusura in rialzo +057%

Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+0,57%) (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo conclude l'ultima seduta della settimana in aumento, trainata dalla accentuata debolezza dello yen, dopo la pubblicazione dei dati dall'inflazione Usa, più alta del previsto, che potrebbe limitare la riduzione dei tassi negli Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,57%, a quota 39,605.80, aggiungendo 224 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica tratta sul dollaro a 148,80, e sull'euro a 162,60. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+0,57%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladiconclude l'ultima seduta della settimana in aumento, trainata dalla accentuata debolezza dello yen, dopo la pubblicazione dei dati dall'inflazione Usa, più alta del previsto, che potrebbe limitare la riduzione dei tassi negli Stati Uniti. Il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,57%, a quota 39,605.80, aggiungendo 224 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica tratta sul dollaro a 148,80, e sull'euro a 162,60.

