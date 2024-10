Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo con la spinta di Mps

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladiarchivia l'ultima seduta della settimana indello 0,68% a 34.308 punti. Su di giri Mps (+3,09%) dopo le ipotesi di un nucleo di imprenditori italiani interessati ad entrare nel capitale. In luce anche Bper (+1,91%) dopo il rally della vigilia a seguito della presentazione del piano al 2027. Salgono anche le utility con A2a indel 3,02%, e Italgas dell'1,5%. Tra gli altri bene Ferrari (+2,6%) mentre Stellantis cede il 2,7% con i cambi tra le prime linee e l'audizione di Tavares in Parlamento. Giù poi Tim (-4,6%) in scia a tutto il settore Fuori dal paniere principale di slancio Brembo (+4,9%) con l'acquisizione del gruppo delle sospensioni Ohlins.