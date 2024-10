Borsa | l' Europa chiude in rialzo Francoforte +085%

Borsa: l'Europa chiude in rialzo, Francoforte +0,85% (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in rialzo. Parigi sale dello 0,48% con l'indice Cac 40 a 7.577 punti. Francoforte sale dello 0,85% con il Dax 19.373 punti. Anche Londra è positiva con il Ftse 100 a in rialzo dello 0,19% a 8.253 punti. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in rialzo, Francoforte +0,85% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in. Parigi sale dello 0,48% con l'indice Cac 40 a 7.577 punti.sale dello 0,85% con il Dax 19.373 punti. Anche Londra è positiva con il Ftse 100 a indello 0,19% a 8.253 punti.

Borsa : Europa in rialzo - Francoforte supera il suo record - Sugli scudi anche St (+2,4%), Mediobanca (+1,98%) e Campari (+1,8%) in scia a Pernod Ricard che dopo la sospensione sale del 4,5 per cento. . Bene Londra (+0,3%), ancora meglio Parigi (+0,68%) e Francoforte (+0,57%) che si riprendende dai cali di agosto, sull'ottimismo circa l'andamento dei tassi d'interesse. (Quotidiano.net)