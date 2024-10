Bonus Natale a 700mila toscani. A chi spetta, come richiederlo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 - Su un totale di quasi 2,8 milioni di contribuenti toscani, potrebbero essere circa 700mila quelli che riceveranno insieme alla tredicesima il Bonus Natale. Alla stima della platea dei beneficiari nella regione, elaborata sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2023, si arriva tenendo conto dei due requisiti principali per ricevere i 100 euro una tantum. Ovvero: essere lavoratori dipendenti e avere un reddito complessivo non superiore a 28mila euro. La platea, però, potrebbe essere più ristretta perché è necessario avere sia il coniuge sia almeno un figlio fiscalmente a carico e “capienza fiscale”, ovvero un'imposta sui redditi da lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente. Lanazione.it - Bonus Natale a 700mila toscani. A chi spetta, come richiederlo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 - Su un totale di quasi 2,8 milioni di contribuenti, potrebbero essere circaquelli che riceveranno insieme alla tredicesima il. Alla stima della platea dei beneficiari nella regione, elaborata sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2023, si arriva tenendo conto dei due requisiti principali per ricevere i 100 euro una tantum. Ovvero: essere lavoratori dipendenti e avere un reddito complessivo non superiore a 28mila euro. La platea, però, potrebbe essere più ristretta perché è necessario avere sia il coniuge sia almeno un figlio fiscalmente a carico e “capienza fiscale”, ovvero un'imposta sui redditi da lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva il Bonus Natale : cos’è - chi ne ha diritto e come richiederlo - È in arrivo il bonus Natale, una particolare misura di sostegno a lavoratori e lavoratrici che versano in determinate condizioni economiche e familiari, erogata una tantum. monogenitoriale, come individuato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. Secondo quanto riportato nella circolare, a godere del bonus saranno i lavoratori dipendenti che, nell’anno 2024, abbiano, ... (Gravidanzaonline.it)

Bonus Natale 2024 : come ottenere i 100 euro - Grazie a una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, si è fatta chiarezza sui requisiti necessari e sulle. Nelle ultime settimane è stato chiarito il funzionamento del Bonus Natale da 100 euro, che sarà erogato ai dipendenti con la tredicesima mensilità , per chi rispetta specifici requisiti. (Casertanews.it)

Bonus Natale da 100 euro - come ottenerlo e i requisiti : la circolare dell’Agenzia delle Entrate - Per avere il bonus da 100 euro in busta paga insieme alla tredicesima non basta rispettare i requisiti previsti dal governo Meloni: bisognerà anche presentare una richiesta al proprio datore di lavoro. (Fanpage.it)