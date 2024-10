Bonus edilizi Leo | Possibile tornare a 50% per prima casa

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per le ristrutturazionie "penso che potremmo ria una detrazione sul 50% per la". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenendo al convegno 'Far crescere insieme l'Italia' organizzato da Fratelli d'Italia a Milano. "Dobbiamo fare in modo di agevolare chi vuole fruire di uno per la