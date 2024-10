Bimbo muore scuola durante ricreazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) 18.22 Un Bimbo di 10 anni è morto durante la ricreazione nella scuola Borsellino a Quarto, in provincia di Napoli. Il bambino si è accasciato al suolo e ha perso i sensi. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. La procura di Napoli ha aperto una inchiesta sulla morte del piccolo. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia. Il piccolo sarebbe morto per un malore improvviso. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) 18.22 Undi 10 anni è mortolanellaBorsellino a Quarto, in provincia di Napoli. Il bambino si è accasciato al suolo e ha perso i sensi. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. La procura di Napoli ha aperto una inchiesta sulla morte del piccolo. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia. Il piccolo sarebbe morto per un malore improvviso.

Napoli - bimbo di 10 anni si accascia a terra e muore : la scuola dove è avvenuta la tragedia - Sul posto è intervenuto il pm di turno della procura di Napoli e il medico legale. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno provato a rianimare il bimbo, ma inutilmente. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. La tragedia è avvenuta a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, presso l’Istituto Comprensivo Borsellino di via Crocillo. (Lapresse.it)

Bimbo di 10 anni morto a scuola durante la ricreazione - cosa è successo : parla il medico - Il bambino è venuto a mancare mentre faceva la ricreazione con i compagni presso l’istituto scolastico “Borsellino” di via Crocillo. Le lezioni sono state sospese. Subito dopo aver mangiato, infatti, il piccolo ha iniziato a manifestare i primi sintomi che qualcosa non andava. . Gli inquirenti, nel frattempo, non escludono altre ipotesi. (Caffeinamagazine.it)

Bimbo di 10 anni muore a scuola - inutili i soccorsi : ipotesi malore. Aperta un’inchiesta - Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Quarto, il pm di turno della procura di Napoli e il medico legale. Un bambino di 10 anni è morto in una scuola di Quarto (Napoli) per un probabile malore. È accaduto all’Istituto Borsellino di via Crocillo. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla morte. (Ilfattoquotidiano.it)