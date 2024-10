Bimbo di un anno ha una crisi cardiaca: salvato dai carabinieri che lo portano in ospedale con la gazzella (Di venerdì 11 ottobre 2024) È accaduto a Boscotrecase, nella provincia di Napoli. La madre del bambino, disperata, ha chiesto aiuto ai carabinieri, che in pochi minuti, con la gazzella a sirene spiegate, hanno portato il Bimbo in ospedale. Fanpage.it - Bimbo di un anno ha una crisi cardiaca: salvato dai carabinieri che lo portano in ospedale con la gazzella Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) È accaduto a Boscotrecase, nella provincia di Napoli. La madre del bambino, disperata, ha chiesto aiuto ai, che in pochi minuti, con laa sirene spiegate, hportato ilin

Bimbo di un anno ha una crisi cardiaca : l'intervento dei carabinieri è provvidenziale - Una pattuglia dei carabinieri di Trecase, dopo una segnalazione, interviene per aiutare una mamma e il suo piccolo di un anno. I militari stanno controllando le strade di Boscotrecase quando, verso le 12, vengono attirati da delle urla e una richiesta di aiuto di una donna. I carabinieri la... (Napolitoday.it)

Castellaneta - bimbo rischia di soffocare in strada : pattuglia di carabinieri accorre e lo salva - Intuendo subito cosa stesse accadendo, hanno messo in atto le manovre di disostruzione delle vie respiratorie che si sono rivelate fondamentali per salvare la vita al minore. Attimi di terrore per la madre che urlava e chiedeva aiuto ai passanti in preda alla disperazione – col bimbo in braccio – perché il bambino rischiava di soffocare. (Dayitalianews.com)

Bimbo rischia di soffocare in strada col pezzo di cioccolata : pattuglia di carabinieri accorre e lo salva - Decisivo l'intervento di una pattuglia di carabinieri che avevano partecipato ai corsi di Basic Life Support e hanno messo in atto immediatamente manovre di disostruzione delle vie respiratorie che si sono rivelate fondamentali per salvare la vita al minore. Il momento drammatico tra le strade di Castellaneta, in provincia di Taranto, dove il bambino ha rischiato seriamente di soffocare. (Fanpage.it)