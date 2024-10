Ilgiornaleditalia.it - Biathlon: Wierer "Cercherò di fare una stagione di altissimo livello"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Spero di arrivare in forma ai Mondiali" MILANO - "Mancano 17 mesi alle Olimpiadi, non vedo l'ora, ma prima c'è unadi Coppa del Mondo in mezzo con i Mondiali eovviamente diunadi. Devo vedere nelle prime gare come starò perché è da tempo che non f