Zon.it - Baronissi partecipa alla XIV edizione della campagna nazionale “Io Non Rischio”: appuntamento il 13 ottobre al Parco della Rinascita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È già in corso la XIV“Io Non” (INR), l’iniziativa promossa dal DipartimentoProtezione Civile, che mira a diffondere le buone pratiche di prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici. Dal 7 al 132024, l’Italia è impegnata in una settimana di sensibilizzazione per accrescere la consapevolezza collettiva e individuale sui rischi che minacciano il nostro Paese, con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri e prevenire le conseguenze di calamità come terremoti, maremoti e alluvioni.