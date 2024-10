Bari: indagato ex dipendente Intesa Sanpaolo che ha spiato conti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bari, 11 ott. (LaPresse) – Gli ufficiali di pg, su delega della Procura della Repubblica di Bari, hanno proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di un ex dipendente della Filiale di Bisceglie – Gruppo Intesa Sanpaolo, licenziato l’8 agosto scorso, indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, poiché a seguito denuncia-querela di un correntista del gruppo Intesa Sanpaolo. Lapresse.it - Bari: indagato ex dipendente Intesa Sanpaolo che ha spiato conti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ott. (LaPresse) – Gli ufficiali di pg, su delega della Procura della Repubblica di, hanno proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di un exdella Filiale di Bisceglie – Gruppo, licenziato l’8 agosto scorso,per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, poiché a seguito denuncia-querela di un correntista del gruppo

Spiati i conti correnti di Giorgia Meloni e della sorella - inchiesta a Bari su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo - Le informazioni violate sarebbero invece di natura strettamente privata, relative ai movimenti dei conti correnti delle persone coinvolte. AGI - Un'inchiesta della procura di Bari ha acceso i riflettori su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, accusato di aver effettuato oltre 6. L'inchiesta si concentra ora sulla motivazione dietro questi accessi massivi e illegali.

