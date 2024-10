Barack Obama attacca Trump e si rivolge ai maschi americani: "Basta scuse, votate Harris" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Barack Obama è sbarcato a Pittsburgh, nel cruciale stato della Pennsylvania, con una missione: chiudere la partita per Kamala Harris, la candidata democratica alla Casa Bianca. L'invito a votare rivolto agli afroamericani In maniche di camicia, senza gobbo elettronico e con la solita Today.it - Barack Obama attacca Trump e si rivolge ai maschi americani: "Basta scuse, votate Harris" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)è sbarcato a Pittsburgh, nel cruciale stato della Pennsylvania, con una missione: chiudere la partita per Kamala, la candidata democratica alla Casa Bianca. L'invito a votare rivolto agli afroIn maniche di camicia, senza gobbo elettronico e con la solita

Barack Obama ai maschi americani : “Bullismo di Trump non è vera forza” - Ma io vi dico, questa non […]. L'ex presidente Usa: "La vera forza è prendersi la responsabilità delle proprie azioni e dire la verità anche quando è scomoda" "Mi dispiace, signori, ho notato che in particolare alcuni uomini pensano che alcuni comportamenti di Trump, il bullismo e il denigrare le persone, siano un segno di forza. (Sbircialanotizia.it)

