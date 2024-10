Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Barberino di Mugello e Arezzo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per consentire lavori di manutenzione e di ripristino danni a seguito di un incidente L'articolo Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Barberino di Mugello e Arezzo proviene da Firenze Post. .com - Autostrada A1: chiusure notturne delle stazioni Barberino di Mugello e Arezzo Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per consentire lavori di manutenzione e di ripristino danni a seguito di un incidente L'articoloA1:diproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavori stradali e chiusure autostradali : aggiornamenti e consigli per la viabilità - Con la fine dell’estate, Anas e Autostrade per l’Italia hanno ripreso i lavori su vari tratti stradali, riaprendo i cantieri dal 3 settembre. L'Aquila - Cantieri in corso su strade statali, autostrade e trafori: le disposizioni di Anas, Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia fino a dicembre. . (Abruzzo24ore.tv)

Autostrada A11 : chiusure notturne delle stazioni di Pistoia e Prato ovest - . Roma – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono previste le seguenti chiusure notturne. consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 ottobre 2024, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da. (Firenzepost.it)

Autostrada A26 - chiusure notturne per trasporti eccezionali - Autostrada chiusa di notte per per consentire il transito di trasporti eccezionali. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce sarà chiuso il tratto compreso tra Romagnano Sesia Ghemme e Borgomanero: dalle 22 di martedì 8 alle 4 di mercoledì 9 ci sarà la chiusura del tratto Romagnano Sesia... (Novaratoday.it)