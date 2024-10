Chietitoday.it - Auto elettrica in fiamme a Chieti Scalo, l'intervento dei vigili del fuoco [FOTO e VIDEO]

Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La scorsa notte un incendio ha coinvolto un'parcheggiata all'esterno in via G. Ricciardi, a. L'incendio è stato segnalato intorno alle ore 5,30, e fortunatamente, non ha causato feriti né ha interessato altri veicoli o beni nelle vicinanze.L'allarme è scattato