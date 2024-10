Attacco israeliano a Unifil, Tajani: "Soldati italiani non si toccano, non sono Hezbollah" (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 "E' inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. Ribadisco: i Soldati italiani non si toccano". Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Attacco israeliano a Unifil, Tajani: "Soldati italiani non si toccano, non sono Hezbollah" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 "E' inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi. Mirivolto ancora una volta al ministro degli Esterie al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. Ribadisco: inon si". Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

