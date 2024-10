Atp Stoccolma 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre. Lo storico torneo che si disputa nell’impianto indoor della capitale svedese vede al via Casper Ruud, Grigor Dimitrov e Tommy Paul quali prime teste di serie e tutti alla ricerca di punti fondamentali nella corsa verso le ATP Finals di Torino. Tre gli azzurri ammessi in main draw: Darderi, Sonego e Berrettini. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttatramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).