Lanazione.it - Assalto da film, banditi in azione nel calzaturificio. Chiodi per strada e furgoni per coprire la fuga

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Fucecchio (Firenze), 11 ottobre 2024 – Colpo all’americana in undi Fucecchio. E’ successo nella notte. Alcuni residenti sono stati svegliati dalle sirene degli allarmi e la scena che si sono trovati davanti è stata degna di unperper bloccare le vie d’accesso egettati per terra per coprirsi laed evitare di essere inseguiti dalle forze dell’ordine. L’, avvenuto all’alba, ha creato il caos in città. Il Comune fa sapere che per motivi di ordine pubblico sono al momento chiuse laProvinciale 11 / Circonvalldi Fucecchio, Viale Colombo e alcune strade limitrofe. Di conseguenza i servizi di Trasporto Scolastico e di Trasporto Pubblico Locale da e per Ponte a Cappiano, Vedute, Querce, Pinete e Galleno, sono momentaneamente sospesi.