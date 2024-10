Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 10 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata di ieri,10, su Rai1 la partita di Nations League – Italia-Belgio ha interessato .000 spettatori pari al % di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Canale5 Endless Love ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 L’Altra Italia intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 il ritorno de Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 L’amore bugiardo – Gone Girl ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Shazam! fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Hawaii Five-0 è scelto da .000 spettatori (%).