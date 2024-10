Anthony Russo commenta la costruzione dell’universo Citadel | Come dei musicisti jazz che si passano la musica

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)la: “deiche sila” I fratellisono noti per la loro capacità di creare mondi, ma l’universo di spionaggio diche stanno progettando per Amazon MGM Studios segna un approccio completamente nuovo. Mentre il Marvel Cinematic Universe è stato costruito con cura in più film e molti anni,ha accelerato l’intero processo per un mondo di streaming affamato di contenuti.è arrivata per la prima voltaidea nel 2018/2019, con lo sviluppo iniziato seriamente dopo che Jennifer Salke di Amazon aveva contattato i fratelliper creare uno spyverse internazionale. Mentre gli universi MCU e DC hanno decenni di materiale su cui lavorare,sarebbe partito da zero.