Ilgiorno.it - Ambulatorio mobile Lilt, visite e mammografie gratuite in Martesana

(Di venerdì 11 ottobre 2024)sull’della. Il mese rosa della prevenzione del tumore al seno sbarca nell’hinterland, quattro appuntamenti con i medici della Lega tumori e Bcc Milano che ha contribuito all’acquisto dell’ospedale viaggiante, che si occupa della salute delle donne. Il tour aperto alla cittadinanza e alle over 40 farà tappa in quattro importanti piazze del territorio. Il 29 ottobre a Carugate nel parcheggio della filiale della banca in via De Gasperi 12; il 7 novembre a Vignate nel parcheggio di via Manzoni 12; il 16 novembre a Cassano d’Adda nel parcheggio della filiale in via Manzoni 26 e il 19 novembre a Sesto San Giovanni nel giardino dell’istituto in viale Gramsci 202. La banca ha organizzato anche una campagna interna dedicata ai soci: 1.000, senologiche e dermatologiche, negli spazidella provincia. Bar.Cal.