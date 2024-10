Firenzetoday.it - Alluvione, Giani: “Devono essere completate 500 richieste di contributo. In molti casi manca soltanto l’iban”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUna lettera aperta, un invito ai circa 100 Comuni toscani, per ricapitolare le procedure da seguire per la concessione dei contributi previsti in seguito alle domande presentate ai sensi della legge regionale 51 del 2023 per i danni