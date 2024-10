Iodonna.it - Allenare i polpacci: esercizi e consigli mirati della Personal Trainer

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Chi non vorrebbee gambe definite come quelle di una ballerina? Sempre più donne si chiedono come integrare nei loro allenamentispecifici per questa parte del corpo. Preoccuparsi di averetonici non ha solo risvolti prettamente estetici ma ha un’utilità funzionale più ampia. Ti spiegherò il perché.