Al via a Gaeta Visioni corte film festival | in concorso 93 cortometraggi da 25 nazioni

Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni corte international short film festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà dal 12 al 19 ottobre presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta, in provincia di Latina. Dal 12 ottobre la tredicesima edizione di Visioni corte film festival L'evento, sotto la direzione artistica di Gisella Calabrese, è organizzato dall'Associazione Culturale "Il Sogno di Ulisse" con il contributo della Direzione generale cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e della Regione Lazio. La selezione ufficiale vede 93 cortometraggi in concorso e 3 fuori concorso, provenienti da 25 nazioni. Ben 27 le anteprime, di cui 5 anteprime mondiali, 1 anteprima europea, 21 anteprime italiane.

