Napolitoday.it - Al Teatro Bellini si respira La Grande Magia di Eduardo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Attraverso questo muro, non vedi il mare? Damme ‘a mano. Cammina con me. Hai visto? Se ci fosse stato il muro saremmo urtati, invece noi siamo passati benissimo. Che significa un muro? Che cos’è un muro se non un giuoco preparato? Dunque, devi essere d’accordo con me che non esiste” dice