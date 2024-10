Veneziatoday.it - Accaparramento clienti: a Venezia è sempre vietato «ma non lo sa nessuno»

Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In questi giorni è circolata online la segnalazione, da parte di un residente, dell'atteggiamento aggressivo di un "battitore" (figure che in strada cercano di portareall'interno del ristorante) in Calle Larga San Marco, a. Ma al di là degli episodi che sfociano in violenza