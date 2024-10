Ravennatoday.it - 47 migranti in arrivo sulla nave umanitaria: a bordo anche 7 minori senza genitori

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Saranno 47, e non 43 come precedentemente comunicato, iche martedì prossimo sbarcheranno al porto di Ravenna adellaong Ocean Viking di Sos Mediterranee. Ieri pomeriggio in Prefettura si è svolta la prima riunione di coordinamento convocata dal Prefetto di Ravenna Castrese