24 ore di sciopero per il personale di Trenitalia: treni a rischio cancellazione o ritardi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre. Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali Ravennatoday.it - 24 ore di sciopero per il personale di Trenitalia: treni a rischio cancellazione o ritardi Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Proclamato da alcune sigle sindacali autonome unonazionale deldel Gruppo FS Italiane, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre. Lopotrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali

