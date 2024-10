Zelensky a Roma. La premier Meloni: "Resistenza eroica dell'Ucraina. La pace non può essere la resa" (Di giovedì 10 ottobre 2024) «L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l’Ucraina nelle migliori condizioni possibili a un tavolo di pace. Perchè la pace non può essere resa . Questo presuppone il sostegno militare come il sostegno energetico, che è una delle priorità», dell’azione italiana. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . E' ovviamente un gran Feedpress.me - Zelensky a Roma. La premier Meloni: "Resistenza eroica dell'Ucraina. La pace non può essere la resa" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) «L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l’nelle migliori condizioni possibili a un tavolo di. Perchè lanon può. Questo presuppone il sostegno militare come il sostegno energetico, che è unae priorità»,’azione italiana. Lo ha detto laGiorgiadopo il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr. E' ovviamente un gran

