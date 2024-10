Secoloditalia.it - Zelensky a Roma, bilaterale con Meloni: “Pronti ad aiutarvi fino a quando servirà” (video)

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrè arrivato a villa Pamphili, a, per l’incontro con il premier Giorgia, presso il ‘Casino del bel respiro’. Ad accoglierlo i granatieri di Sardegna e la banda dei carabinieri che hanno suonato gli inni nazionali di Italia e Ucraina. Traun cordiale abbraccio. Il leader ucraino è impegnato in questi giorni in un tour delle capitali europee per presentare il suo “Piano per la vittoria”. Prima di arrivare a, oggiè stato ricevuto a Londra dal premier britannico Keir Starmer, presente anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, e poi a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron.Il leader di Kiev sta facendo un tour nelle capitali europee. Oggi è stato a Londra e Berlino, mentre domani mattina, venerdì 11 ottobre è atteso in Vaticano da Papa Francesco.