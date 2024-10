X Factor 2024: Seconda Parte dei Bootcamp su Sky e NOW. Pronti per gli Home Visit (Di giovedì 10 ottobre 2024) X Factor 2024 torna giovedì 10 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, con la Seconda Parte dei Bootcamp. Dopo la prima puntata ricca di colpi di scenache ha visto protagoniste le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, ora è arrivato il momento di Paola Iezzi e Manuel Agnelli: toccherà a loro due riempire le rispettive 4 sedie disponibili quest’anno in questo step carichissimo di tensione dello show Sky Original prodotto da Fremantle.Uno step decisivo, nel quale anche per gli altri due giudici continua la vera e propria costruzione della propria squadra. Una fase cruciale: per loro, che saranno costretti a una gara fino all’ultimo “switch”, e anche per gli artisti che, oltre a mettercela tutta pur di riuscire a ottenere una sedia, dovranno sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto. Digital-news.it - X Factor 2024: Seconda Parte dei Bootcamp su Sky e NOW. Pronti per gli Home Visit Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Xtorna giovedì 10 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, con ladei. Dopo la prima puntata ricca di colpi di scenache ha visto protagoniste le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, ora è arrivato il momento di Paola Iezzi e Manuel Agnelli: toccherà a loro due riempire le rispettive 4 sedie disponibili quest’anno in questo step carichissimo di tensione dello show Sky Original prodotto da Fremantle.Uno step decisivo, nel quale anche per gli altri due giudici continua la vera e propria costruzione della propria squadra. Una fase cruciale: per loro, che saranno costretti a una gara fino all’ultimo “switch”, e anche per gli artisti che, oltre a mettercela tutta pur di riuscire a ottenere una sedia, dovranno sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor 2024 - stasera in tv gli ultimi Bootcamp : le anticipazioni - Seconda e ultima tappa dei Bootcamp di "X Factor 2024", in onda su Sky Uno oggi, 10 ottobre 2024, a partire dalle 21.15. La scorsa settimana abbiamo assistito alle scelte di Jake La Furia e di Achille Lauro e possiamo dire che le sorprese non sono mancate. Questa sera tocca invece a Manuel... (Today.it)

X Factor 2024 - Manuel Agnelli e Paola Iezzi alle prese con i bootcamp : 14 cantanti a testa - solo 4 sedie disponibili - Dopo le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, è arrivato il momento di Paola Iezzi e Manuel Agnelli: questa sera su sky la seconda parte dei bootcamp di X Factor 2024. Ai... (Leggo.it)

X Factor 2024 : la seconda parte dei Bootcamp tra tensione e sfide imperdibili - Paola Iezzi e Manuel Agnelli saranno chiamati a prendere decisioni difficili, sostituendo potenzialmente gli artisti già seduti con altri che si esibiranno successivamente, in una gara in cui la tensione sarà palpabile. Quali artisti riusciranno a superare le prove dei Bootcamp e degli Home Visit per conquistare il loro posto nei Live Show? L’appuntamento è fissato per giovedì 10 ottobre su Sky ... (Tutto.tv)