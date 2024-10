Wall Street apre in calo Dj -018% Nasdaq -053%

Wall Street apre in calo, Dj -0,18%, Nasdaq -0,53% (Di giovedì 10 ottobre 2024) Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,18% a 42.437,17 punti, il Nasdaq cede lo 0,53% a 18.192,37 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,31% a 5.774,98 punti. Quotidiano.net - Wall Street apre in calo, Dj -0,18%, Nasdaq -0,53% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)negativa. Il Dow Jones perde lo 0,18% a 42.437,17 punti, ilcede lo 0,53% a 18.192,37 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,31% a 5.774,98 punti.

