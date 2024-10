Volo Ryanair Brindisi-Londra costretto a tornare indietro e sbarcare passeggeri: spie di guasto a bordo (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'allarme su un Volo partito da Brindisi questa mattina alle 11:50 e rientrato nello stesso aeroporto dove è atterrato dopo circa 40 minuti. Dopo l'accensione delle spie, il pilota infatti ha subito interrotto il Volo e ha invertito la rotta. Fanpage.it - Volo Ryanair Brindisi-Londra costretto a tornare indietro e sbarcare passeggeri: spie di guasto a bordo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'allarme su unpartito daquesta mattina alle 11:50 e rientrato nello stesso aeroporto dove è atterrato dopo circa 40 minuti. Dopo l'accensione delle, il pilota infatti ha subito interrotto ile ha invertito la rotta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora problemi su un volo Ryanair - l’aereo costretto a tornare a Brindisi - Brindisi, 10 ottobre 2024 – Ancora problemi per Ryanair. Sempre a Brindisi il 3 ottobre un aereo Ryanair ha preso fuoco mentre era in pista, poco prima del decollo per Torino: 184 i passeggeri a bordo, fatti scendere con gli scivoli di emergenza. Solo quattro giorni fa su un velivolo proveniente da Memmingen, in Germania, e diretto – di nuovo – a Brindisi era stato segnalato un problema al ... (Quotidiano.net)

Si accendono spie in volo - aereo Ryanair da Brindisi a Londra torna indietro dopo 40 minuti - L’episodio sul volo decollato alle 11,50: tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dopo l’atterraggio nello scalo pugliese ma non sono state rilevate emergenze ed è stata riprogrammata la partenza. Quello di oggi è il quarto episodio in 10 giorni fra Brindisi e Orio al Serio... (Bari.repubblica.it)

Un altro problema per Ryanair. Dopo il decollo si accende la spia di emergenza : volo per Londra costretto a rientrare a Brindisi - Continua il periodo no per la compagnia aerea Ryanair, con riflessi sull'aeroporto del Salento. Un'altra spia di emergenza si è accesa oggi nella plancia di comando di un aereo... (Quotidianodipuglia.it)