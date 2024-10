Lanazione.it - Volley B2 femminile. Ariete in continuo crescendo. Le ragazze pronte per l’esordio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Crescita confermata. Il terzo triangolare, l’ultimo della serie visto che nel prossimo weekend si gioca, regala a Massimo Nuti e alla sua squadra conferme e sensazioni positive. L’infatti vince entrambe le sfide disputate in trasferta a Stia e lo fa mettendo in mostra tutte le cose buone fatte vedere già la settimana passata. Segnali quindi molto positivi in vista del debutto in serie B2 nazionale. L’intesa tra nuove e veterane inizia a vedersi e le giovani sono in crescita. Una crescita preziosa per Prato che su di loro, sul loro talento e sulla loro freschezza fisica conta non solo per sviluppare buoni allenamenti ma anche per avere alternative importanti in campionato. Insomma, solo buone notizie da Pratovecchio – Stia.