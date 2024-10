Voli Palermo-New York dal 2025: quando partiranno e con che frequenza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sicilia sempre più collegata agli Stati Uniti. Dopo l’annuncio della nuova tratta Catania-New York operata da Delta Air Lines a partire da maggio 2025, la compagnia aerea americana United ha ufficializzato l’apertura della rotta Palermo-New York. Per il momento i Voli sono previsti dal 21 maggio a settembre 2025 tre volte a settimana, e saranno operati da un B767/400. Da Palermo le partenze sono in programma lunedì, giovedì e sabato alle 9.45 con arrivo a Ny alle 14.15. Da New York partenze mercoledì, venerdì e domenica alle 16.15 con arrivo alle 7.15. Soddisfatto Burrafato, presidente della società che gestisce l’aeroporto di Palermo «Il consiglio di amministrazione ha lavorato con grande passione e impegno per riportare la rotta a Palermo», ha detto Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino. Lettera43.it - Voli Palermo-New York dal 2025: quando partiranno e con che frequenza Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sicilia sempre più collegata agli Stati Uniti. Dopo l’annuncio della nuova tratta Catania-Newoperata da Delta Air Lines a partire da maggio, la compagnia aerea americana United ha ufficializzato l’apertura della rotta-New. Per il momento isono previsti dal 21 maggio a settembretre volte a settimana, e saranno operati da un B767/400. Dale partenze sono in programma lunedì, giovedì e sabato alle 9.45 con arrivo a Ny alle 14.15. Da Newpartenze mercoledì, venerdì e domenica alle 16.15 con arrivo alle 7.15. Soddisfatto Burrafato, presidente della società che gestisce l’aeroporto di«Il consiglio di amministrazione ha lavorato con grande passione e impegno per riportare la rotta a», ha detto Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinascita Gerardina Trovato - tutto esaurito a Palermo e un premio a New York - “Dopo la prima esibizione a Realmonte è andato tutto di conseguenza e non mi spiego neanch’io come – ha affermato la cantautrice – È meraviglioso e ci voleva proprio […] (Monrealelive. it) . Gerardina Trovato è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico di Villa Filippina a Palermo, dove si è esibita davanti ai 300 spettatori accorsi per applaudirla. (Monrealelive.it)

Rinascita Gerardina Trovato - tutto esaurito a Palermo e un premio a New York - Gerardina Trovato è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico di Villa Filippina a Palermo, dove si è esibita davanti ai 300 spettatori accorsi per applaudirla. it) . “Dopo la prima esibizione a Realmonte è andato tutto di conseguenza e non mi spiego neanch’io come – ha affermato la cantautrice – È meraviglioso e ci voleva proprio […] (Monrealelive. (Monrealelive.it)

Rinascita Gerardina Trovato - tutto esaurito a Palermo e un premio a New York - “Dopo la prima esibizione a Realmonte è andato tutto di conseguenza e non mi spiego neanch’io come – ha affermato la cantautrice – È meraviglioso e ci voleva proprio […] (Monrealelive. it) . Gerardina Trovato è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico di Villa Filippina a Palermo, dove si è esibita davanti ai 300 spettatori accorsi per applaudirla. (Monrealelive.it)