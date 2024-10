Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Travis Henry (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lunedì 4 maggio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Travis Henry. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo dipendente dal cibo fin da giovane, dopo essere stato abbandonato da padre e fratello maggiore, e deciso a sfidare la madre che pure cercava di imporgli un’alimentazione più sana. Ma l’incontro con la donna della sua vita lo spingerà a cercare l’aiuto del dottor Now. Vite al limite – Travis Henry Travis, il protagonista, ha 31 anni, vive a Carrollton, in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 280 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, perdendo 109 kg per arrivare a 171 chilogrammi. Ascoltitv.it - Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Travis Henry Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lunedì 4 maggio 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 8 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo dipendente dal cibo fin da giovane, dopo essere stato abbandonato da padre e fratello maggiore, e deciso a sfidare la madre che pure cercava di imporgli un’alimentazione più sana. Ma l’incontro con la donna della sua vita lo spingerà a cercare l’aiuto del dottor Now.al, il protagonista, ha 31 anni, vive a Carrollton, in Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 280 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà buoni risultati, perdendo 109 kg per arrivare a 171 chilogrammi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vite al limite : stasera la storia di Mike Meginness - Vite al limite – Mike Meginness Mike, il protagonista, ha 37 anni, vive a Marion, Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa 338 kg. Riuscire a praticare uno sport durante il percorso di dimagrimento è davvero un unicum in Vite al Limite. ]. Dove rivedere Vite al limite È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul [. (Ascoltitv.it)

Vite al limite : stasera la storia di Larry Myers - La sua perdita di peso dovrebbe preludere all’approvazione per l’intervento ma l’episodio si conclude prima. ]. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan perderà 54 chili per arrivare a 240. Dopo essere dimagrito già una volta, è ricaduto nel suo vizio, e si rivolge per aiuto al Dottor Now. (Ascoltitv.it)

Vite al limite su Real Time : stasera la storia di Cynthia Wells - Cynthia Wells oggi che fine ha fatto Il rapporto di Cynthia col Dottor Now rimane conflittuale al punto che dopo l’anno di programma deciderà di non proseguirà e di provare a cavarsela da sola con risultati comunque positivi come possiamo vedere dalla foto accanto. Vite al limite – Cynthia Wells Cynthia, la protagonista, ha 30 anni, vive a Oklahoma City in Oklahoma, e all’inizio del suo percorso ... (Ascoltitv.it)