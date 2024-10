Latinatoday.it - VIDEO | Fuga di gas, Celentano: “Scuola evacuata in tre minuti. Tutti gli studenti messi subito in sicurezza”

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Emergenza questa mattina al liceo scientifico Grassi in seguito a unadi gas da un cantiere Italgas all’altezza di via Sant’Agostino. L’intero istituto, in seguito anche a una esplosione, è stato fatto evacuare quando le lancette dell’orologio segnavano circa le 11.30 di oggi, giovedì 10