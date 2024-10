Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2024 ore 09:45 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Viabilità DEL 10 OTTOBRE 2024 ORE 09.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASILINA, CONSUETE CODE A TRATTI FRA FINOCCHIO E BORGHESIANA PER IL TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA SPINACETO ALL’EUR VERSO IL CENTRO. FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: AUTO IN CODA DALLA CASILINA ALL’APPIA, DA PONTINA A OSTIENSE, DA PORTUENSE ALL’AURELIA E PROSEGUENDO DA CASSIA BIS A SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE NORD A TIBURTINA, TUTTO IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PISANA E OSTIENSE, TRA APPIA E CASILINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2024 ore 09:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)DEL 10 OTTOBREORE 09.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DALLA CASILINA, CONSUETE CODE A TRATTI FRA FINOCCHIO E BORGHESIANA PER IL TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA SPINACETO ALL’EUR VERSO IL CENTRO. FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: AUTO IN CODA DALLA CASILINA ALL’APPIA, DA PONTINA A OSTIENSE, DA PORTUENSE ALL’AURELIA E PROSEGUENDO DA CASSIA BIS A SALARIA E DALLA DIRAMAZIONE NORD A TIBURTINA, TUTTO IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PISANA E OSTIENSE, TRA APPIA E CASILINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

