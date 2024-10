Parmatoday.it - Ventisette immobili, cinque veicoli e quote societarie: ecco i sequestri da 3 milioni realizzati dalla finanza

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)tra Parma, Foggia, Reggio Emilia e Valmontone, in provincia di Rimini; conti correnti e denaro in contante,e compendi aziendali di tre società con sede a Parma e a Sorbolo Mezzani. Sono questi i- per un totale di oltre 3di