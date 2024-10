Valigia nera abbandonata in piazza Duomo: transennata l'area in attesa degli artificieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un trolley nero abbandonato sotto i portici di piazza Duomo ha fatto scattare alcune procedure per la sicurezza dei cittadini. Probabilmente si tratta di una semplice dimenticanza ma la prudenza non è mai troppa. Ci confermano che la piccola area dove si trova la Valigia abbandonata è stata Quicomo.it - Valigia nera abbandonata in piazza Duomo: transennata l'area in attesa degli artificieri Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un trolley nero abbandonato sotto i portici diha fatto scattare alcune procedure per la sicurezza dei cittadini. Probabilmente si tratta di una semplice dimenticanza ma la prudenza non è mai troppa. Ci confermano che la piccoladove si trova laè stata

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi sono i Les Votives - la band “chic rock” di X Factor : significato nome - gli inizi in piazza Duomo e quel commento che non è sfuggito ai social - I Les Votives non sono certo passati inosservati a X Factor 2024. I Les Votives (il nome scelto perché "la musica è il nostro voto”) si è formata a Milano e qui ha mosso i primi passi. Con la loro esibizione su “‘Gold on the ceiling” dei Black Keys alle Autidions di erano guadagnati il pass di Achille Lauro, che ai Bootcamp di giovedì gli ha assegnato una sedia, letteralmente conquistato ... (Ilgiorno.it)

Baby gang a Parma : rapine e minacce in piazza Duomo. Rintracciati cinque minorenni - . Gli eventi sarebbero accaduti ad agosto. E’ dunque partita un’indagine, che si è avvalsa del controllo delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, della testimonianza delle vittime e dell’analisi dei social network: la Squadra mobile ha perquisito e denunciato i cinque minori gravemente indiziati di essere gli autori delle due rapine. (Ilrestodelcarlino.it)

Rapine con coltelli e spray urticante in piazza Duomo : denunciati 5 minorenni - Nella mattinata del 18 settembre, a conclusione di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, personale appartenente alla Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di cinque... (Parmatoday.it)