valdicastello

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Una coinvolgente passeggiata tra le bellezze didomenica con la 2° “Marcia della Poesia” la Giornata delle famiglie al museo. La camminata prenderà il via alle 9 dalla Pieve dei Santi Giovanni e Felicita, antico luogo di sosta dei pellegrini sulla via Francigena; da lì, si proseguirà su un percorso misto di strada bianca e asfaltata per circa 2 chilometri. L’arrivo a Casa Carducci è previsto intorno alle 10: alle 11 tutti i partecipanti potranno godere di un momento musicale e del tradizionale “spuntino del Carducci”; rientro in autonomia, a chiusura delle attività, intorno alle 12. La partecipazione è gratuita obbligatoria la prenotazione allo 0584 795500