Usa uragano Milton scende su Florida | 2 mln persone senza corrente e vittime

L'uragano Milton ha toccato terra mercoledì lungo la costa del Golfo della Florida come tempesta di categoria 3, portando venti potenti, mareggiate mortali e potenziali inondazioni in gran parte dello Stato, per poi scendere a tempesta di categoria 2 un'ora e mezza dopo aver toccato terra. Milton ha tratto energia dalle acque estremamente calde del Golfo del Messico, raggiungendo per ben due volte lo status di categoria 5. Il ciclone si è abbattuto vicino a Siesta Key, nella contea di Sarasota, secondo il National Hurricane Center di Miami. La tempesta ha portato una mareggiata su gran parte della costa del Golfo della Florida, comprese aree densamente popolate come Tampa, St. Petersburg, Sarasota e Fort Myers. La situazione nell'area di Tampa è rimasta di grave emergenza, dato che a St.

