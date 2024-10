Uragano Milton, le onde spaventose nel Golfo del Messico viste dal drone (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Uragano Milton si è abbattuto sul Golfo del Messico generando onde altissime. Le riprese effettuate da un drone riprendono il mare mosso e le onde altissime causate dai forti venti che hanno superato i 160 km orari. Oltre tre milioni tra abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità in Florida questa mattina a causa del passaggio dell'Uragano Milton, la tempesta dopo l'arrivo in Florida è stata declassificata a categoria 1, ma nello stato peninsulare - dove si sono registrate anche diverse vittime - l'allerta resta elevata per le forti raffiche di vento. Liberoquotidiano.it - Uragano Milton, le onde spaventose nel Golfo del Messico viste dal drone Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'si è abbattuto suldelgenerandoaltissime. Le riprese effettuate da unriprendono il mare mosso e lealtissime causate dai forti venti che hanno superato i 160 km orari. Oltre tre milioni tra abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità in Florida questa mattina a causa del passaggio dell', la tempesta dopo l'arrivo in Florida è stata declassificata a categoria 1, ma nello stato peninsulare - dove si sono registrate anche diverse vittime - l'allerta resta elevata per le forti raffiche di vento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton - una nave in mezzo alle onde alte nove metri nel Golfo del Messico durante il passaggio della tempesta - VIDEO - Una nave ha ripreso le onde alte nove metri nel Golfo del Messico durante il passaggio dell'uragano Milton in Florida. Il video è registrato dal Saildrone, un'imbarcazione che si occupa di mappare gli oceani e di registrare dati per la sicurezza marittima. . (Ilgiornaleditalia.it)

Uragano Milton - nel Golfo del Messico onde spaventose : le immagini del drone - Le riprese effettuate da un drone riprendono il mare mosso e le onde altissime causate dai forti venti che hanno superato i 160 km orari. Oltre tre milioni tra abitazioni e aziende sono rimaste senza elettricità in Florida questa mattina a causa del passaggio dell’uragano Milton, la tempesta dopo l’arrivo in Florida è stata declassificata a categoria 1, ma nello stato peninsulare – dove si sono ... (Lapresse.it)

In nave durante il passaggio dell’uragano Milton : onde di nove metri nel Golfo del Messico – Video - . Il video mostra l’imbarcazione, nel Golfo del Messico, mentre naviga con onde alte quasi nove metri. La Saildrone si occupa di mappare gli oceani e di registrare dati per la sicurezza marittima. Ed è quello che ha fatto anche in occasione del passaggio dell’uragano Milton. eo X/NOAA L'articolo In. (Ilfattoquotidiano.it)