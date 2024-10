Lapresse.it - Uragano Milton, il centro di Fort Myers in Florida inondato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildi, nella Contea di Lee in, è completamente allagato a causa della mareggiata provocata dal vento dell’. Nei video diffusi sui social si vedono i danni provocati dalla perturbazione che si è abbattuta sulla città costiera. L’ha portato una mareggiata su gran parte della costa del Golfo della, oltre asono state colpite altre aree densamente popolate come Tampa, St. Petersburg e Sarasota. Più di 2 milioni di case e aziende sono rimaste senza corrente in tutta lae il maggior numero di interruzioni si è registrato nella contea di Hardee e nelle vicine contee di Sarasota e Manatee.