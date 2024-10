Uragano Milton colpisce la Florida: “Sono le ore più dure” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Uragano Milton arriva in Florida. La tempesta, secondo le previsioni, ha toccato terra alle 20.30 della serata americana del 9 ottobre scaricando la sua potenza nella zona della contea di Sarasota con pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie, quasi km l'ora. L'arrivo dell'Uragano, che al momento dell'impatto è stato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'arriva in. La tempesta, secondo le previsioni, ha toccato terra alle 20.30 della serata americana del 9 ottobre scaricando la sua potenza nella zona della contea di Sarasota con pioggia e raffiche di vento a oltre 120 miglia orarie, quasi km l'ora. L'arrivo dell', che al momento dell'impatto è stato

