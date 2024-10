Napolitoday.it - Uomo investito da treno nella stazione di Acerra

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Unè morto stamane, intorno alle 8.00,ferroviaria di. Da quanto apprende NapoliToday l'sarebbe statoda unin transito sul binario 1. Su dinamica e cause sono in corso gli accertamenti degli inquirenti per quanto, in base ai primi rilievi e ad