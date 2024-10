Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (10 ottobre 2024) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 10 ottobre 2024 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata scontro tra Gemma e Valerio. Il cavaliere alla fine decide di lasciare il programma e interrompere la conoscenza con la dama. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dallo scontro tra Gemma e Valerio che ha animato e scosso tutto il parterre. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le Video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e Donne oggi, la puntata di giovedì 10 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (10 ottobre 2024) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)della puntata di giovedì 10in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata scontro tra Gemma e Valerio. Il cavaliere alla fine decide di lasciare il programma e interrompere la conoscenza con la dama. Cosa succederà nella puntata di? Si riprende dallo scontro tra Gemma e Valerio che ha animato e scosso tutto il parterre. L’appuntamento è con lalive della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con lenotizie daTv e Mediaset., la puntata di giovedì 10intestuale condaTv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

