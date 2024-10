Un figurante dalla pelle nera per risolvere l'omicidio di Pierina Paganelli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo sopralluogo degli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini, guidati dal commissario capo Marco Masia, in via del Ciclamino per cercare di districare il mistero sull'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto un anno fa nel garage del complesso residenziale. Gli investigatori Riminitoday.it - Un figurante dalla pelle nera per risolvere l'omicidio di Pierina Paganelli Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo sopralluogo degli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini, guidati dal commissario capo Marco Masia, in via del Ciclamino per cercare di districare il mistero sull'diavvenuto un anno fa nel garage del complesso residenziale. Gli investigatori

Pierina Paganelli - nuovo sopralluogo in via del Ciclamino : usato figurante per alcuni passaggi in strada - Continua a leggere . Nuovo sopralluogo degli inquirenti in via del Ciclamino a Rimini, dove lo scorso anno è stata uccisa Pierina Paganelli: è stato utilizzato un figurante per alcuni passaggi in strada da e per l'interrato dove si trovano i box auto e dove la mattina del 4 ottobre dello scorso anno fu ritrovato il corpo della vittima. (Fanpage.it)

Omicidio di Pierina Paganelli un anno dopo - la soluzione al caso è nelle telecamere : tutti i nodi del mistero - La soluzione del giallo sull'omicidio di Pierina Paganelli è nella sagoma dell'uomo ripresa da una telecamera di sorveglianza della farmacia in via del Ciclamino. L'analisi di Quarto Grado. (Notizie.virgilio.it)

Caso Pierina Paganelli : La Frase Sospetta di Manuela! - Queste parole, apparentemente casuali, assumono un significato inquietante alla luce del fatto che il giorno seguente Pierina Paganelli è stata trovata morta. Secondo Bartolucci, Manuela avrebbe confessato di temere che suo fratello avesse commesso “una sciocchezza”. La sua testimonianza, però, apre comunque la porta a nuovi scenari, soprattutto per quanto riguarda il possibile coinvolgimento del ... (Uominiedonnenews.it)