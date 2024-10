Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-10-2024 ore 11:10

(Di giovedì 10 ottobre 2024)dailynews radiogiornale aggiornato dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e un’apertura al momento non è arrivato in Florida la tempesta del secolo ha toccato terra nella thump dai nella notte poco dopo le 2 ora italiana seminando distruzione paura secondo quanto riportano i media americani si sarebbero delle vittime di Vito Così trovi nella traiettoria dell’uragano a trovare un riparo sicuro Seguendo le indicazioni dell’autorità Festo una manciata di mi può fare la differenza tra la vita e la morte ha fermato Joe biden a poche ore dal impatto di Newton sul suolo americano Su ordine di evacuazione obbligatorio Ci sono circa 5,9 milioni di persone ma quanti Effettivamente hanno già lasciato la c’erano le proprie abitazioni non sarebbe ancora chiaro Giorgia Meloni smentisce le voci secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini e falso in ...