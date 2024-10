Ufficializzata la data del recupero di Pescara - Milan Futuro: scelta dettata anche dal G7 e dai lavori allo stadio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non il 6 novembre e nemmeno il 13, come si ipotizzava, ma comunque nel penultimo mese dell'anno: la Lega Pro ha ufficializzato la data del recupero di Pescara - Milan Futuro, originariamente prevista in data 12 ottobre e procrastinata su richiesta dei rossoneri che hanno un numero di convocati Europa.today.it - Ufficializzata la data del recupero di Pescara - Milan Futuro: scelta dettata anche dal G7 e dai lavori allo stadio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non il 6 novembre e nemmeno il 13, come si ipotizzava, ma comunque nel penultimo mese dell'anno: la Lega Pro ha ufficializzato ladeldi, originariamente prevista in12 ottobre e procrastinata su richiesta dei rossoneri che hanno un numero di convocati

