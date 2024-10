Lapresse.it - Ucraina, Zelensky vede Meloni dopo gli incontri con Starmer e Macron

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima la tappa a Londra, poi quelle a Parigi e Roma in rapida successione. E domani il faccia a faccia con Papa Francesco in Vaticano prima di volare a Berlino. È il mini-tour organizzato in 48 ore in Europa da Volodymyrper illustrare ai principali alleati i dettagli del ‘Piano per la vittoria’ di Kiev. L’incontro cone il Victory Plan Il presidente ucraino in serata atterra in Italia per incontrare la presidente del Consiglio, GiorgiaÂ, al Casino del Bel Respiro, situato nel parco di Villa Pamphilj, a poco più di 500 metri da Villa Abamelek, residenza dell’ambasciatore russo nella Capitale. Persi tratta dell’ultimo appuntamento di giornatai viaggi nel Regno Unito e in Francia.