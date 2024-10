Milanotoday.it - Tutti gli spettacoli gratuiti in programma per l'inaugurazione della metro

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si prepara una grande festa a Milano per l’apertura di tutta la linea M4 prevista per le ore 13.30 di sabato 12 ottobre. Musica, feste di strada, eventi enei cinema e teatri situati lungo la tratta si susseguiranno per tutta la giornata.Saranno oltre 40 gli artisti che si